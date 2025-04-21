不滿分手 狠男虐貓一死一傷

【本報綜合報道】台灣桃園市平鎮區上周五發生一宗嚴重虐貓案，一名男子因不滿女友提分手，竟以女方飼養的兩隻貓咪威脅，並把貓咪打到一死一重傷。桃園市動保處接獲報案緊急到場，把受傷貓咪送往獸醫院搶救安置，並扣留涉事男子飼養的一隻貓咪。動保處對暴力虐待動物行徑嚴厲譴責，今日移送地檢署嚴懲。

擲物火燒 屍藏天花 溫姓男子不願與羅姓女友分手，想挽回便虐待對方的兩隻愛貓，用各種物品砸向貓咪，最後疑似因情緒激動直接虐死其中一隻。另一隻被虐待至下顎骨骨折、肋骨斷裂、肺部嚴重瘀血，無法進食，由動保處送往獸醫處急救，需插鼻胃管救治。貓咪遺體則被帶回冰存，擬於下周送往台大獸醫研究所進行解剖，以釐清死因。

溫男態度十分輕浮，虐貓手段非常惡劣，還把身亡的貓咪藏在天花板，直言用火燒過貓咪等，手段極度殘忍。因擔心溫男自己飼養的貓也會遭到不當對待，動保處緊急安置。

根據有關法例，溫男虐貓致死亡或重傷的行為，若罪名成立，可能被判囚兩年以下，或罰款20萬元至200萬元新台幣（約4.8萬至48萬港元）。