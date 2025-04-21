與鄰居爭執遭噬手 台漢反擊挖掉眼球

事後自首 母控訴騷擾不休 台灣新北市雙溪區一名男子上周四因排污問題，與鄰居爆發肢體衝突後徒手挖掉對方雙眼。警方依殺人未遂罪嫌將施襲者移送基隆地檢署偵辦，複訊後諭知12萬元（新台幣‧下同，約2.8萬港元）交保。

排污問題積怨多年 42歲簡姓男子開五金行，59歲連姓男子開電器行，兩家共用房屋後方土地，長年因排污問題積怨。案發當日，雙方再次爆發激烈爭執，連男咬住簡男手臂，簡男則以磚頭擊打連男頭部，打歪連男嘴巴後挖出他的雙眼掉到地上。連男痛極大叫後當場癱倒在地，簡男則趁隙跑到對面的雙溪分駐所自首。

連男初時送往基隆醫院搶救，醫護人員替他清理傷口時才驚覺沒有眼球，立即通知警方。警員在場僅尋獲一顆完整的眼球，另一顆已捏碎，緊急送往連男轉院的林口長庚醫院，但連男已確定永久失明。事件曝光後，簡男的母親出面控訴，連男長期騷擾他們一家，時常在半夜敲打東西製造噪音，甚至偷拍他們上廁所，全家痛苦不堪。簡母指出，不僅他們受到騷擾，隔壁的民宿老闆也時常受到連男欺負。

法醫高大成表示，從事法醫工作40年從未見過徒手挖眼的案例。他指出，眼睛周圍有許多肌肉及神經，挖出來後整個組織就缺氧壞死，不可能放回恢復視力，未來要透過捐贈移植恢復視力的可能性也不大。

律師指或需賠214萬 有律師稱，連男咬人屬傷害罪，簡男還擊本是正當防衞，但挖出雙目顯然已防衞過當，造成重大傷害，不過與殺人未遂的構成要件不符，應論以刑度3年以上、10年以下的傷害致重傷害罪。但以過去案例說明，簡男不僅應負刑事責任，還需賠償生活上必要支出及勞動力減損等損害，最終恐面臨近900萬元（約214萬港元）的賠償。本報綜合報道