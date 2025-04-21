江蘇四川掀挖礦熱 擅上山開採恐受懲

家長孩子尋寶 網上攻略教路 江蘇南京、四川成都近日興起野外挖寶熱潮，發現「水晶」的傳聞令不少家長與孩子聞風而至，帶備各種工具到山林或郊外挖掘。有律師警告，若在國家規定的自然保護區、文物保護區等特定禁止區域內挖掘，則是違法行為，觸犯相關法律法規，面臨罰款、拘留等處罰。

有南京市民在六合區一廢棄礦區挖出橄欖石後，吸引其他市民甚至外地遊客上山尋寶。南京市規劃與自然資源管理局指出，六合地區有大量火山生成的玄武岩，當中確實可能伴生有橄欖石，但大多是碎小顆粒，早年可能經過勘探，但因不具開採價值，所以一直未形成大規模開採。

興起挖礦熱的不只南京，不少成都市民稱在天府新區、新都等地的山坡挖到「水晶」，並在網上發布挖掘攻略。根據圖片判斷，晶體形狀並不完整，多為矩形或多邊形。有地質愛好者把「水晶」放入盛滿白醋的玻璃器皿中，出現明顯冒泡反應，隨後用小刀刻劃另一塊晶體，表面留下明顯痕迹，硬度不符合水晶特性，所謂「水晶」其實是方解石。四川省綜合地質調查研究所教授級高級工程師付小方表示，方解石用小刀或鑰匙刻劃會留下明顯劃痕，遇到稀鹽酸會產生明顯冒泡反應。而水晶（通常指石英）玻璃光澤強，遇到稀鹽酸不會發生反應。

或破壞植被 致山體裸露 北京門頭溝區前年曾興起過挖水晶熱，但無節制挖掘不僅破壞植被，還導致山體裸露、坑窪遍地，有些地方甚至形成數米深礦洞，存在坍塌隱患，在雨季恐引發地質災害。重慶百君（成都）律師事務所高級合夥人肖明靜律師說，無論水晶石、方解石純度如何，價值高低如何都不能隨意採挖，開採礦產資源必須經過申請、批准，並辦理登記，非法採礦很容易導致生態環境破壞、礦產資源浪費，也會帶來安全生產風險。非法採礦除了罰款，情節嚴重還會追究刑事責任。本報綜合報道