中美博弈不會停 望尋求鬥而不破

看見中美關稅戰白熱化，歐盟開始探討應對方法。在拜登時期，歐盟仍享受對美出口順差，以及美國對歐洲的保護承諾；如今特朗普上台，要求北約的歐洲成員國增加軍費，同時加徵關稅以令歐盟減少甚至消除貿易順差。

美國政經學者認為，今次中國選擇強硬對抗美國的關稅霸凌，不單止是因為特朗普得寸進尺，也因為中國已具備足夠實力挫敗特朗普的混亂政策，例如最近有消息傳出，中國要求國內各航空公司暫停接收待交付的美國波音飛機，並停止向美國公司購買任何飛機相關零件及設備，如果屬實，這比特朗普把對華關稅增加至245%更具殺傷力。

如今中美博弈，是中國將無法輸美的商品引導至國際市場，並增加美國以外的國際經貿合作，國家領導人最近便出訪東南亞國家，因為中國還是要靠出口以維持就業及經濟增長。相反，特朗普政府就想透過關稅脅迫全球國家，削減美國貿易赤字，以及與中國經濟脫鈎，美方拉攏歐盟和日本，就是想凝聚力量孤立及擊敗中國。

無法迫使中國就範 雖然中國被認為是公平、穩定及負責任的貿易夥伴，但各國面對中國2024年有近一萬億美元貿易順差，一切要看歐盟、日本、南韓這些經濟大國，能向中國爭取到多少退讓以維繫現有關係，對比要承受特朗普政府的經濟擺布及侵害，是否更有好處。而中國另一優勢，是遵守國際貿易組織的公平原則和多邊協商，不同於特朗普的逐一威脅壓榨政策。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的中國專家肯尼迪（Scott Kennedy）估計，特朗普今次無法迫使中國就範，最終會尋求與北京妥協。不過，長遠來說，中美之間的確存在科技、軍事及政治影響力的多層面競爭，如今在經濟實力及市場爭奪的鬥爭就已經白熱化；而中美各方面的競爭不會消除，兩國要做到的，是不要將鬥爭升級到損害其他國家的利益，特別是爆發熱戰。

中美出現貿易戰的原因，是中國以出口商品爭取依賴和支持，美國則是以強大的消費市場作吸引，並以此作為武器威脅其他國家（當然還有軍事威脅），特別是要令中國屈服。假如有一天中國能夠把內部消費市場提升到和美國一樣，甚至更強大的水平，就毋須擔心被美國威脅，更可吸引更多國際商貿往來！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻