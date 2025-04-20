澳洲浪捲3華人釀1死

3名中國公民上周五在澳洲維多利亞省菲利普島附近聖雷莫海灘遭海浪捲走，一同落入水中。警方表示，其中一名女子證實死亡，其丈夫目前下落未明。至於餘下一名女子成功自行回到岸邊，已送院接受治療。中國駐墨爾本總領館提醒領區中國公民及遊客提高安全防範意識，珍惜生命，切實注意涉水安全。（綜合報道）