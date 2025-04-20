沖繩警美軍聯手反性侵

日本沖繩縣去年接連發生美軍士兵性侵案，縣警與美軍上周五在沖繩鬧市聯合巡邏。在出發儀式上，美國海軍陸戰隊太平洋基地司令沃爾福德指作為沖繩社區的一員，致力於創造安全安心的環境，合作關係對加強美軍與沖繩民眾的紐帶而言很重要。（綜合報道）