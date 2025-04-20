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長野餘震一傷百戶停電
日本氣象廳指，長野縣北部上周五晚發生黎克特制5.1級地震後，昨日凌晨1時許再發生黎克特制4級餘震，造成至少一人受傷。受地震影響，北陸新幹線出現延誤，長野縣長野市等地約100戶家庭發生停電。（綜合報道）
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