兩岸國際

民主剛果木船着火沉沒 148死

機動木船着火後沉沒。 機動木船着火後沉沒。
機動木船着火後沉沒。
【本報綜合報道】非洲剛果民主共和國官員上周五表示，一艘機動木船上周二在西北部着火沉沒，增至148人死亡，仍有逾100人失蹤。
疑船上煮食肇禍
木船當時載有約500名乘客，一名女子在船上煮食引起火警，多名不懂游水的婦孺跳船逃生，因不懂游泳溺斃，逾150名獲救乘客身體三級燒傷。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者