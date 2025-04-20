民主剛果木船着火沉沒 148死

【本報綜合報道】非洲剛果民主共和國官員上周五表示，一艘機動木船上周二在西北部着火沉沒，增至148人死亡，仍有逾100人失蹤。

疑船上煮食肇禍

木船當時載有約500名乘客，一名女子在船上煮食引起火警，多名不懂游水的婦孺跳船逃生，因不懂游泳溺斃，逾150名獲救乘客身體三級燒傷。