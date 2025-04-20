華團客限時免簽 韓擬第3季開展

部門交換意見 商潛在優缺點 南韓文化體育觀光部、法務部和外交部上周五聯合召開討論會，就政府擬於今年第三季起對中國團體遊客實行限時免簽政策的可行性和潛在影響，深入交換意見。

觀光公社中國組組長李鉉鎮表示，限時免簽政策將成為推動韓中關係互惠發展的重要契機。中國作為主要境外旅遊消費國，是南韓不可忽視的核心市場。中國經濟金融研究所所長全炳瑞指出，中國政府對韓免簽政策將持續至今年年底，剩餘時間有限，南韓應抓住最佳窗口期吸引更多中國遊客。他建議透露高附加值旅遊產品，吸引高消費遊客。雖然非法居留問題值得警惕，但若政策利大於弊，政府應通過完善制度降低風險。

研「自動煞車」防非法居留 移民政策研究院副研究委員柳敏伊指，自濟州道實施免簽入境制度以來，非法居留者持續增加。由於制度基於雙邊協議，一旦擴大適用範圍，後續調整將較為困難。她建議可根據旅遊目的地、收入水平等條件分階段推行，並建立在非法居留者數量激增時可暫停實施的自動煞車機制。

文化觀光研究院高級研究員金賢珠稱，團體旅遊簽證的門檻本就不高，限時免簽政策有望成為拉近韓中兩國心理距離，南韓應積極把握契機。他還建議借鑑新加坡經驗，通過數碼出入境系統事前識別並管控風險因素，保障政策平穩落地。本報綜合報道