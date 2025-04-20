哈佛事件 揭白宮官員錯發整改信

【本報綜合報道】美國聯邦政府與哈佛大學角力持續升溫之際，白宮要求哈佛處理校園反猶太主義問題的整改信，其實是官員未經授權發出。但白宮不滿哈佛公開反抗，因此決定堅持整改信立場，並認為哈佛未聯繫白宮查證屬失職。

白宮斥校方未查證屬失職 信件由衞生及公共服務部代理總法律顧問兼白宮反猶太主義特別工作組成員凱文尼（Sean Keveney）於本月11日發出。知情人士透露，信件原本只應在工作小組成員間傳閱，而非向哈佛發送。哈佛收信後不滿白宮要求過於極端，認為已無可能與對方就反猶太主義問題達成協議，於是公開拒絕整改，最終招致總統特朗普宣布凍結資助等連串回應。

哈佛上周一公開拒絕整改後，政府總務管理局高級官員格魯恩鮑姆（Josh Gruenbaum）同日致電哈佛代表律師，最初解釋整改信是未經授權發出，後來改稱發出時機不當，應該在某個時候發出。哈佛高層同日聽取有關匯報後，相信整改信是錯誤發出，但由於校方已與白宮公開角力，談判局面已難以挽回。白宮高級政策策略師梅爾曼（May Mailman）指摘，哈佛律師未聯繫反猶太主義特別工作組成員，行為屬於失職。