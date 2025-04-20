不滿聯儲局行動遲 特朗普研炒鮑威爾

美國總統特朗普上周四批評聯邦儲備局主席鮑威爾（Jerome Powell）行動太慢，聯儲局應立即減息，兩人關係跌至冰點。白宮國家經濟委員會主席哈西特前天承認，特朗普及團隊正研究到底能否解僱鮑威爾。有美媒指出，特朗普很難以政策相左等原因炒人。

談及解僱鮑威爾是否屬於選項時，哈西特前天在白宮透露，總統及團隊將繼續研究是否可行。他批評聯儲局人員沒有就隸屬民主黨前總統拜登執政時大灑金錢引發通脹一事發出警告，甚至在去年舉行總統選舉前減息，局方在鮑威爾領導下似有政治傾向性，行動有利民主黨。

或破壞金融市場穩定 值得留意的是，哈西特在其2021年出版著作中曾警告，在特朗普首個任期內解僱鮑威爾，將損害聯儲局作為貨幣供應客觀獨立管理者聲譽，可能損害美元信譽，導致股市崩盤。被問及觀點為何大變，他澄清當時市場與現在完全不同，如有新法律，或得出不同分析，需重新思考應對措施。

早在哈西特放話前，特朗普上周四曾在自家網上平台批評鮑威爾行動總是又遲又錯。他認為鮑威爾早就應該像歐洲央行一樣減息，美國現在更應該立即降息，甚至稱對方「愈早走人愈好」。此前，鮑威爾多次強調，聯儲局將保持政策獨立性，調整需基於經濟數據而非政治干預。

可否免職法律仍存疑 有美媒指出，縱使聯儲局獨立性受美國法律保障，不代表特朗普不會開除鮑威爾，法律規定總統得以在「有原因」下炒人，通常被解讀為「低效率、失職或工作行為失當」。另有輿論提到，聯儲局是獨立機構，主席是由國會參議院確認並由總統任命，不過總統是否有權免除主席職務，在法律上仍然存在疑問。本報綜合報道

聯儲局主席 鮑威爾