伊朗需美承諾 不再退出核協議

【本報綜合報道】美國和伊朗重啟核問題談判，伊朗高官透露曾在本月12日首輪間接會談上表明準備好限制部分鈾濃縮活動，但需要美國承諾不再退出核協議。同時，伊朗官員強調最高精神領袖哈梅內伊劃下的「紅線」是不能退讓。

設多條紅線 談判不涉導彈

特朗普於2018年、首個總統任期時宣布退出美伊2015年達成的《伊朗核協議》，恢復極限施壓政策。特朗普今年再上台後，尋求與伊朗談判新核協議。伊朗高官指，準備接受對鈾濃縮活動的限制，美國也要保證不會退出協議，以及迅速解除對伊朗石油和金融領域的制裁。伊朗高官同時表明，哈梅內伊為談判劃下多條不可妥協的紅線，伊朗絕不會同意拆除用於鈾濃縮的離心機及全面停止鈾濃縮活動，或者減少濃縮鈾庫存到低於2015年核協議列明的水平。伊朗亦不會談判導彈項目，因為與核協議無關。