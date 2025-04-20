倘俄烏達和談困難增 特朗普：將棄調解紛爭

美倡凍結戰事 籲承認俄對克里米亞主權 美國總統特朗普競選期間曾許下入主白宮後，於24小時內結束俄烏戰事的承諾。惟隨着障礙增多，特朗普上任後不斷改口調整期限，他上周五更警告倘任何一方讓和解變得非常困難，將放棄調解。為了促成俄烏和平協議，美國在和平方案中提議凍結戰事、鬆綁制裁措施、承認俄羅斯對克里米亞的主權及繼續控制已佔領烏克蘭領土。

經過逾87日努力，特朗普想盡快完成俄烏和平協議。他表示，俄烏談判正進入關鍵時刻，如果兩派中任何一方因為某種原因讓事情變得非常困難，美國將會放棄。但特朗普補充說，希望不會出現如此局面。對於還願意等待多久，特朗普則拒絕設定具體期限，同時希望俄羅斯總統普京不會拖延時間。

特朗普與英揆通話談局勢 特朗普更否認俄羅斯企圖欺騙美國的說法，揚言自己談判經驗豐富可看穿對手。至於一旦美國退出談判會否繼續軍援烏克蘭，特朗普亦拒絕回答。有知情人士指，特朗普向他的團隊表明，質疑是否值得堅持談判打破僵局。特朗普同日與英國首相施紀賢通話，商議英美貿易問題，並討論烏克蘭和伊朗局勢。

普京宣布復活節停火30小時 普京昨日聽取總參謀長格拉西莫夫的戰事匯報後，宣布復活節期間從昨日下午6時至明日凌晨零時，停止一切軍事行動。普京相信烏克蘭亦會停火，同時俄軍必須隨時準備擊退敵人挑釁、侵略及違反停火行為。

美國國務卿魯比奧、中東問題特使威特科夫上周四在巴黎，向烏克蘭、英國、法國及德國闡述俄烏和平方案框架。提案包括有效凍結戰爭，俄羅斯仍控制佔領的烏克蘭領土，烏克蘭擱置加入北約等。魯比奧與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話時，向對方提及和平方案框架。框架仍有部分內容尚待填寫，美國打算在本周倫敦會談時與烏克蘭商討。

烏傳可海陸空全面停火30天 特朗普失去耐心之際，有美國官員透露烏克蘭準備好在海陸空實現至少30天或更長時間的全面停火，烏克蘭「90%」同意美國提出的和平方案，接下來的關鍵取決於俄羅斯態度。烏克蘭國防部長烏梅羅夫及團隊正討論方案中的停火線爭議，憂慮將造成事實上承認俄羅斯佔據烏克蘭領土。烏方強調，絕不接受俄羅斯在法理上擁有佔領地區。威特科夫提出，以減少制裁及解凍凍結資產等誘因，促使俄羅斯返回談判桌。

克里姆林宮發言人佩斯科夫回應指，俄烏和平協議已取得一些進展，但與美國的接觸仍然困難。俄羅斯正在努力在確保自身利益的同時解決衝突，並仍然願意與美國對話。本報綜合報道