皮包骨女嬰獲捐32萬 暫未揭虐兒

【本報綜合報道】廣東省一名8個月大女嬰早前入住潮州市中心醫院深切治療部，其他病人家屬發現女嬰瘦至皮包骨，於是在網絡曝光事件，獲捐款近30萬元（人民幣‧下同，約32萬港元）。部分網民質疑女嬰父母虐兒、遺棄、亂用善款等。警方上周五確認暫未發現棄養和虐兒等違法犯罪行為，不予立案。

父當速遞員 母智力殘疾 女嬰燕燕（化名）上月8日在家餵養後嘔吐，有窒息風險，她的父母將其送院搶救，至今未能出院。醫生診斷報告顯示，燕燕入院時體重僅3.5公斤，更有腦發育不良、肝功能不良、肺炎等9種病症，入住兒童深切治療部治療。其他病人家屬聽聞事件後，在網上發文指女嬰出生後未上戶口，不喝奶粉只喝山藥粉，家庭經濟拮据拖欠醫院醫藥費等。女嬰情況吸引上千人捐款，但網民不希望善款讓孩子父母使用，只能用作救助孩子。

燕燕的父親自述，他日常靠送速遞包裹維生，妻子智力四級殘疾，無固定職業，但兩人對孩子有強烈撫養意願，希望將女兒送往專門的醫院繼續接受治療。目前鎮政府工作人員已為女嬰母親進行殘疾鑑定，並申請政府補貼約1,339元（約1,438港元）。民政、公安、法院、檢察院和婦聯等部門亦介入，將監護和幫扶女嬰母親。