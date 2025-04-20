火盆取暖引燃房屋 農村男子命喪火場

【本報綜合報道】雲南昆明市盤龍區今年1月11日有農村房屋起火，造成一人死亡。有關部門事後調查起火原因，上周五公布火災事故調查報告。楊姓男子在家中使用火盆取暖，不慎引燃火盆周圍的木柴等可燃物，蔓延擴大成災，最終導致其命喪火場。

年老體弱 未及時逃生 調查報告顯示，村民陳××經過時發現楊男家中屋頂冒出煙霧，以為是燒火煮飯，但隨後發現外面煙霧特別大，才得悉情況異常，報警求助。消防接報到場發現火勢已處於猛烈燃燒階段，自建房屋房頂瓦片已經基本脫落，木質樓板已坍塌。消防在一樓門口發現一名遇難者遺體，經DNA檢驗是楊男。

調查報告披露，起火房屋屬於土木結構，楊男平時在屋內用火盆及木柴燒火取暖，火盆旁堆放可燃物，未及時清理，產生大量有毒煙氣。而死者年紀較大，患有多種慢性病，行動能力較弱，發生火災後未能及時逃生自救。調查報告建議由盤龍區消防安全委員會對雙龍街道辦事處進行通報批評，責令街道辦對涉事社區進行約談。