術後缺氧30分鐘 女病人腦死亡
【本報綜合報道】廣東省汕頭市一名女子在廣東省第二人民醫院接受全身麻醉手術後長時間缺氧，惟醫生未及時發現，患者腦死亡。家屬向廣州市海珠區衞健局申請醫療事故鑑定，要求醫院究責並公開道歉。
家屬上周三透露，患者盧曉丹和丈夫婚後計劃懷孕生子，但女方輸卵管堵塞，需入院接受全身麻醉微創手術治療。醫生告知手術成功，盧女被送入復甦室等待清醒。惟丈夫發現情況異常，曾催問醫生為何妻子至今未清醒，護士則以患者術後形象不雅為由拒絕家屬入內。醫生其後告知，盧女口吐白沫、翻白眼和全身抽搐，轉入深切治療部搶救。
醫生疏忽 閉路電視損壞
事隔至今超過一個月，盧女仍在深切治療部留醫，靠呼吸機維持心跳，隨時可能病情惡化甚至死亡。患者家屬強調盧女手術前身體健康，對麻醉藥不過敏，也無家族遺傳病史。家屬質疑為何盧女缺氧30分鐘，仍未有醫生發現。院方承認，復甦室內閉路電視自去年損壞。家屬上周四稱，醫院高層已表明態度，強調願意澄清具體原因和對涉事醫生追責。
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