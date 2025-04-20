術後缺氧30分鐘 女病人腦死亡

家屬上周三透露，患者盧曉丹和丈夫婚後計劃懷孕生子，但女方輸卵管堵塞，需入院接受全身麻醉微創手術治療。醫生告知手術成功，盧女被送入復甦室等待清醒。惟丈夫發現情況異常，曾催問醫生為何妻子至今未清醒，護士則以患者術後形象不雅為由拒絕家屬入內。醫生其後告知，盧女口吐白沫、翻白眼和全身抽搐，轉入深切治療部搶救。

醫生疏忽 閉路電視損壞

事隔至今超過一個月，盧女仍在深切治療部留醫，靠呼吸機維持心跳，隨時可能病情惡化甚至死亡。患者家屬強調盧女手術前身體健康，對麻醉藥不過敏，也無家族遺傳病史。家屬質疑為何盧女缺氧30分鐘，仍未有醫生發現。院方承認，復甦室內閉路電視自去年損壞。家屬上周四稱，醫院高層已表明態度，強調願意澄清具體原因和對涉事醫生追責。