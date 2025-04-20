配冒犯文案拍攝少女 男子涉誘犯罪遭行拘

上海市一名男子早前在地鐵拍下一名中學女生與男學生互動畫面後，再配以「這妹妹不錯」等簡介，事後更強調其行為只屬擦邊蹭流量，根本不算偷拍。上海市公安局城市軌道和公交分局前天公布，男子已被依法處以行政拘留。

24歲男子、網名「一隻公交迷」的薛×早前在14號線拍下陸先生16歲女兒小陸放學畫面，配文寫有「放學了，這妹妹不錯」，其他網民則留言：「讓我看看這個妹妹是不是真的不錯。」面對陸先生要求移除短片，他卻置之不理，僅刪走冒犯文案。

上載43女性影片 直播點評 經內媒調查，薛×網上社交平台帳戶由3月17日起至今一共發布327段短片，其中拍攝陌生女性佔其中43條，主角不乏僅穿短裙或正在睡覺，配文大多是「風景真好看」之類文字。此外，該帳戶在直播過程中，往往會對準目標人物，之後加上個人點評，網民在評論區互動亦甚為活躍。

被問及為何在地鐵拍下路人畫面，薛×受訪時直認正經拍片根本無人會看，「帶個妹妹就會流量高點」。

拒認偷拍 「刪不刪看心情」 薛×澄清自己是在公共空間拍攝，畫面並非全數落在路人身上，因此不算偷拍，更談不上是侵犯他人私隱，刪不刪短片要看心情。

直至前天，上海軌交警方終於宣布，由於薛×在公共場所拍攝穿上短裙女性短片，配以誘導他人違法犯罪文字，之後在網上發布，故主動出擊抓獲。經查，薛×為尋求刺激及博取流量，於4月乘坐地鐵時多次作出上述違法行為，造成惡劣社會影響，已被依法處以行拘。本報綜合報道