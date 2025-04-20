賀建奎再婚娶華裔企業家

早年因培育基因編輯嬰兒入獄3年的中國科學家賀建奎，繼早前聲稱在南非展開有關預防早老性癡呆症（別名阿茲海默症）研究，圖東山再起；曾經離婚的他上周四在社交網X發布喜訊，表示已再婚，妻子是華裔加拿大籍生物資訊學家、企業家鐵凱西（Cathy Tie）。（綜合報道）