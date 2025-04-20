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台核電廠長涉受賄遭羈押
台灣法務部廉政署近日接獲報案，台灣電力公司第二核電廠曾姓廠長涉收受業者賄賂逾100萬元新台幣（約24萬港元），及財產來源不明。台北地檢署上周四搜索並約談曾男等人，翌日凌晨向法院聲請羈押禁見。台電公司強調全力配合司法偵查，檢討採購流程控管及防弊措施。（綜合報道）
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