台核電廠長涉受賄遭羈押

台灣法務部廉政署近日接獲報案，台灣電力公司第二核電廠曾姓廠長涉收受業者賄賂逾100萬元新台幣（約24萬港元），及財產來源不明。台北地檢署上周四搜索並約談曾男等人，翌日凌晨向法院聲請羈押禁見。台電公司強調全力配合司法偵查，檢討採購流程控管及防弊措施。（綜合報道）