西北政法大學倡建立無手機課堂 強制學生上交惹議

存放紀錄計入分數 違反須交檢討通報 陝西西安市的西北政法大學近日有多名學生反映，自2025年開學以來校方推出「建立無手機示範課堂」、「手機入袋」等措施，部分學院強制學生上課前交出手機。惟西北政法大學黨政辦相關負責人上周四否認強制學生上交手機，同時沒有限制學生拍攝電子教學簡報，有學生同日透露不再強制收走手機。

桌面禁放電子產品 行政法學院一名學生表示，上課交手機的政策上月初開始在部分學院試行，一開始是倡導大家把手機放入課室內的手機袋，不交的話不會處罰，交的話則會加綜測分。然而，數天後開始強制上交手機，學生上課時桌面不可放置飲料、手機、平板電腦、耳機等任何電子產品，影響他們使用電子講義或拍攝教學簡報。

有經濟學院學生指出，5周前從班級的社交群內得悉，要求學生上課不能使用手機。她支持並理解校方想讓學生好好學習的初衷，但目前推行得太嚴格。另有學生透露，不是所有課程一概不允許學生使用電子設備，部分老師管得比較嚴，有些就比較寬鬆。

民商法學院上月24日稱，自開展倡導學生「手機入袋」以來，本科生2024級、2023級各班學生積極響應。活動開展以來，部分試點班級入袋率達到100%，學院各班級出勤率提高至98%。公安學院將出勤率、課堂互動指數、手機存放紀錄作為量化考核指標，對於違反紀律者累計3次需要提交檢討，情節嚴重的將在年級內公開通報。

校方稱屬自願行動 事件曝光並醞釀發酵後，民商法學院、經濟學院教務部門強調，目前學生上課前收手機並不是強制，而是自願。部分反映問題的學生證實，所在學院已不再強制要求學生上課前交手機。本報綜合報道