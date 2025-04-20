美徵華貨船港口費 商務部提反對

【本報綜合報道】對於美國向中國船隻徵收港口費，中國商務部上周五表示強烈不滿及堅決反對，將密切關注美方有關動向，堅決採取必要措施維護自身權益。

促美尊重經貿規則及糾正 聲明指，美方措施充分暴露出其單邊主義、保護主義政策本質，是典型的非市場做法，具有明顯的歧視性色彩，嚴重損害中國企業正當權益，嚴重擾亂全球產供鏈穩定，嚴重違反世貿組織規則，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序。聲明敦促美方尊重事實和多邊經貿規則，遵守市場經濟和公平競爭原則，停止甩鍋推責，盡早糾正錯誤做法。

同日，中國船東協會發聲明批評美國貿易代表辦公室的措施具有顯著的歧視性，嚴重違背了國際貿易規則和中美海運協定，是典型的單邊主義、保護主義做法。中國船東協會對此強烈反對並嚴正抗議，堅決反對美方基於錯誤事實的指控，並譴責其濫用貿易保護主義工具擾亂全球航運市場秩序的行為，強烈要求美方停止基於政治偏見的調查和行動，撤銷一切歧視性措施。中國船東協會將繼續代表全體中國船東，秉持開放合作態度，與包括美方在內的各相關方積極溝通，順應國際航運業發展趨勢，共同維護全球經濟貿易的可持續繁榮發展。

原交付華波音機傳已返美 中美貿易戰升級後，有報道指中方已要求國內各航空公司暫停接收待交付的美國波音飛機。英媒上周五引述航班追蹤數據報道，一架預定交付中國的波音737 MAX飛機已於當日從舟山波音工廠返回美國。