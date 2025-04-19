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龍門陣
特大地磁暴引發震撼極光
黑龍江黑河
中國的國家空間天氣監測預警中心周四表示，受太陽暗條消失活動影響，周三下午5時至周四上午8時發生地磁暴，最大強度出現於周四凌晨2時至5時，級別達到Kp指數為8的特大地磁暴。極光騷亦再次上演，內蒙古、黑龍江、遼寧等多地皆能觀察到精彩的極光畫面，場面震撼。
遼寧調兵山
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