好奇號發現菱鐵礦 揭火星曾溫暖潮濕

【本報綜合報道】美國太空總署（NASA）火星探測車「好奇號」，在火星撞擊坑鑽探的岩石中發現大量菱鐵礦，為火星遠古時期擁有溫暖潮濕環境提供新證據。研究顯示，火星數十億年前或擁有富含二氧化碳的濃密大氣層，透過溫室效應維持液態水存在，甚至適合微生物生存。研究論文周四已於國際學術期刊《科學》發表。

需二氧化碳與水作用形成 好奇號2012年登陸火星後，於2022年至2023年間在3個位置的岩石鑽探，發現內含高達10.5%的菱鐵礦。該種礦物需要二氧化碳與水相互作用才能形成，解釋了為何過去火星表面碳酸鹽礦物探測量遠低於理論預測，因碳可能被大量封存於地殼岩石中。

研究團隊推測，類似岩石可能遍布火星，儲存了曾使氣候變暖的二氧化碳。今次發現有助釐清火星碳循環失衡之謎，並為氣候演化模型提供關鍵線索。主導研究的科學家圖托洛（Benjamin Tutolo）指，這項發現填補了火星宜居性消失的關鍵拼圖，未來將進一步探究碳封存與大氣流失的關聯。