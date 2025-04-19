長野縣5級地震 波及關東

日本長野縣北部昨晚8時19分發生黎克特制5級地震，沒人命傷亡或建築物損毀報告。氣象廳探測到，震源深度僅10公里，屬超淺層地震。長野縣大町市、小川村及築北村震感較為強烈，關東群馬縣沼田市等地亦有震感。（綜合報道）