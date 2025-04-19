4月19日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月19日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
長野縣5級地震 波及關東
日本長野縣北部昨晚8時19分發生黎克特制5級地震，沒人命傷亡或建築物損毀報告。氣象廳探測到，震源深度僅10公里，屬超淺層地震。長野縣大町市、小川村及築北村震感較為強烈，關東群馬縣沼田市等地亦有震感。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250419-0419_00180_050/長野縣5級地震--波及關東
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc