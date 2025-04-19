兩岸國際

意國登山纜車墮地 5死傷

意大利那不勒斯南部一架載有遊客的纜車周四疑因纜索斷裂飛墜地面，造成至少4人死亡，一人嚴重受傷。另一架纜車停在近山腳半空，救援人員到場協助16名乘客離開車廂，拯救行動受大霧及強風影響。（綜合報道）
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