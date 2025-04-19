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韓擬提交667億補充預算案
南韓政府昨召開臨時國務會議，審議敲定規模達12.2萬億韓圜（約667億港元）的補充預算案，以應對近期森林大火、美國關稅措施等內外風險，助力民生經濟發展。政府計劃於下周二向國會提交補充預算案，預測最快5月初獲得國會通過。（綜合報道）
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