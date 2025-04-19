卡尼大選辯論遭圍攻 稱華威脅加拿大安全

【本報綜合報道】加拿大國會選舉本月28日投票，第二場選舉辯論周四舉行，討論能源項目、環境、公共和國家安全以及生活成本等議題。總理兼自由黨黨魁卡尼繼續受到其餘三名候選人圍攻，他繼續聚焦對抗美國關稅和吞併威脅，又認為加拿大最大安全威脅是中國，但未詳細說明。

續聚焦對抗美關稅 今次是選前最後一場辯論，以英語進行，卡尼、保守黨黨魁博勵治、魁人政團黨魁布蘭切特、聯邦新民主黨黨魁駔勉誠再度交鋒。一眾反對黨猛烈批評卡尼，其中博勵治指摘自由黨削弱國家經濟，不應繼續執政；布蘭切特批評卡尼未為魁北克省產業提供足夠支持，以面對美國關稅影響，駔勉誠認為卡尼應為就業保險福利做更多工作。

卡尼試圖與前總理杜魯多劃清界線，強調縱使曾作為杜魯多經濟顧問，但自己當時提出建議不導致通脹惡化，反而擔任加拿大央行行長期間通脹維持較低水平。對於博勵治指摘其辯論要點是由杜魯多的工作人員準備，卡尼強調辯論內容是自己的觀點，重申他與杜魯多有不同政策，並提到加拿大經濟面臨最大風險是美國總統特朗普。最新民調顯示，自由黨支持率為43.3%，領先第二位保守黨38%。