刺傷3人劫機漢 乘客開槍轟胸亡

突要挾載離境 九霄刀光血影 有一名美國公民前日在北美洲國家伯利茲北部亮刀挾持一架小型飛機，要求載他離境，期間曾刺傷3人，最終被機上乘客開槍擊斃。伯利茲警方透露，劫機者是美國退役軍人，上周曾被拒絕入境，暫不清楚如何進入當地。

涉事熱帶航空航班由塞斯納208飛機執飛，當時載有14名乘客，包括49歲的泰勒（Akinyela Sawa Taylor），以及另外兩名機組人員。它從伯利茲北部接壤墨西哥城鎮科羅薩爾起飛，原定前往離島旅遊熱點聖佩德羅。

退役美軍 曾被拒入境 直至早上8時30分左右，泰勒在機上突然發難，持刀刺傷兩名乘客及一名機師，最終遭到其中一名受傷乘客開槍擊中胸部。飛機隨後在空中盤旋近兩小時，燃料接近耗盡，最終降落伯利茲市菲利普‧戈德森國際機場。全部傷者獲送往醫院，其中一人傷勢較重，泰勒證實死亡。

當飛機在空中盤旋時，伯利茲警方曾派出一架救援直升機尾隨。伯利茲警方解釋，如果飛機最終需要迫降，尾隨直升機可迅速前往着降地點，藉此救出乘客。

當局另提及暫時未知泰勒犯案動機，僅稱刀手曾被拒絕入境，不知道如何通過邊境進入，將檢視國家航班安全是否存在漏洞。

美國駐伯利茲大使館發言人表示，美伯兩國正合作調查，雙方同意確保伯利茲、航空公司、遊客及邊境安全，暫未知泰勒背景。除了曾是美國軍人，機場一方提供資料顯示，泰勒也是一名前教師；網傳他曾在密蘇里州一間高中擔任美式足球教練。本報綜合報道

劫機者 泰勒 一名傷者送醫院救治。