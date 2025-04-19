美韓聯演 模擬封鎖制空作戰

美韓自去年起，把上半年聯合編隊軍綜合演習及下半年警戒防禦演習整合，更名為自由旗幟，一年實施兩次。南韓空軍出動多款機型，包括C130運輸機、KC330空中加油機，F35A、F15K、KF16戰機等。美國空軍、海軍及海軍陸戰隊則派出90多架各型軍機，包括F16戰機、EA18G電子作戰機、E3G空中預警機、KC135空中加油機等，另有1,100多名作戰和支援人員參與演習。演習期間，南韓空軍F35A、美國海軍陸戰隊F35B兩款第五代隱形戰機將首次扮演藍軍，展開電子攻擊與機動飛行，規避雷達探測，營造各種實戰威脅場景。同時，美國空軍MQ1、MQ9等無人機，將配搭有人機協同作戰訓練。