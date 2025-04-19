指控向俄國供武器 烏克蘭制裁3華企

美國拒絕評論 中方斥政治操弄 烏克蘭總統澤連斯基周四首次公開指控，中國向俄羅斯供應武器，其後簽令制裁3家中國企業。美國總統特朗普則指不清楚事件，所以不會評論。中國外交部昨日駁斥有關指控，強調堅決反對無端指摘和政治操弄。

澤連斯基稱，烏克蘭國家安全局和情報機構掌握情報，顯示中國向俄羅斯提供火藥和火炮，且有俄羅斯境內參與部分武器生產。他表示，與中國領導人通話時曾直接詢問中國是否向俄羅斯提供武器，對方則承諾不會向俄羅斯出售或運送武器。澤連斯基補充說，俄羅斯在軍火市場上直接購買或經過第三國購買中國武器是有分別，烏克蘭掌握兩國在軍事領域合作的明確證據，下周將公布細節。

澤連斯基批評美國中東問題特使威特科夫散布俄羅斯敘事非常危險，重申烏克蘭不會放棄領土。威特科夫早前與俄羅斯統普京會晤後受訪指，看到和平協議正在成形，並且暗示達成協議的關鍵在於烏克蘭需要放棄頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松及克里米亞。

美警告不會無限期調解衝突 美國國務卿魯比奧警告，美方不會無限期調解俄烏衝突，必須在數天內確定是否可以在短期達成解決方案。如果調解緩慢或沒有實質結果，美方將重新評估策略並轉向其他優先事務。魯比奧認為衝突發生在歐洲大陸，歐洲國家無法置身事外，應該積極參與調解。對於烏克蘭安全保障問題，魯比奧指目前不宜公開討論。

中國外交部發言人林劍指出，中方在烏克蘭問題上的立場一貫明確，一直積極致力於止戰停火、勸和促談。中方從未向衝突任何一方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項。烏方對此是十分清楚，也公開表示俄方進口武器的零部件多數來自美國等西方國家，中方堅決反對無端指責和政治操弄。

烏指俄擬讓朝兵於烏境作戰 烏克蘭國家安全與國防委員會反假資訊中心主任科瓦連科周三稱，俄羅斯計劃讓北韓士兵換上俄軍軍服，部署烏克蘭境內作戰。倘北韓軍隊進入烏克蘭領土，俄羅斯便會聲稱他們是在憲法承認的領土上戰鬥。普京於2022年簽署接受烏東4州加入俄羅斯的憲法法律，但國際社會並不承認。本報綜合報道