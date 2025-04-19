哈馬斯倡放所有人質換全面終戰

【本報綜合報道】哈馬斯周四表明，無意再與以色列達成任何臨時停火協議，只準備談判達成全面協議，通過釋放全部以色列人質換取加薩戰爭結束。

哈馬斯加薩領導人哈亞發表電視講話，強調哈馬斯準備好立即展開全面一籃子談判，通過釋放所有剩餘以色列人質，以換取以色列釋放在囚巴勒斯坦人、以色列國防軍撤出加薩，以及加薩展開戰後重建。哈亞指摘，以色列總理內塔尼亞胡及其政府利用部分協議來掩飾政治目的，此目的基於繼續滅絕和飢餓戰爭，即使代價是犧牲所有人質，哈馬斯不會成為其政策幫兇。對於以方在談判提出條件包括哈馬斯解除武裝，哈亞直指不可能。

以軍轟加薩釀32死 美國國家安全委員會發言人休伊特指摘哈馬斯言論反映對方不關心和平，並重申美國政府條件沒有改變，即哈馬斯必須釋放人質，否則將面臨地獄。加薩衞生部門公布，以軍周四襲擊造成當地至少32名巴勒斯坦人死亡，包括婦孺。其中一次襲擊造成加薩北部賈巴利亞一間聯合國開辦學校6人死亡，以軍則稱攻擊目標是哈馬斯指揮中心。