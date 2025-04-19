華企被指供衞星圖 助也門叛軍打美艦

【本報綜合報道】英媒周四披露，一間與解放軍有關聯的中國衞星公司向也門叛軍青年運動提供衞星圖像，以鎖定在紅海的美國軍艦和國際船隻目標。美國國務院發言人布魯斯同日證實，中國公司向青年運動提供影像，並指中方無視美方的多次交涉。

稱該公司與解放軍有關聯 報道引述美國國務院高官稱美國政府多次向中國示警，指出長光衞星技術股份有限公司（Chang Guang Satellite Technology）正向青年運動提供情報，但中方無視美方憂慮，公司行為和北京默許支持是中國空口支持和平的又一例證，美方敦促夥伴國家根據中方行動來評判他們。

布魯斯在例行記者會確認長光衞星技術公司直接支持青年運動攻擊美國利益，中方持續試圖包裝自己為全球和平創造者，但顯然北京和中國企業向俄羅斯、北韓、伊朗及其代理人提供關鍵經濟和技術支持。布魯斯指，即使美方就事件接觸中方後，該公司仍然支援青年運動，做法是不可接受。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應指不清楚情況，不評論事件。