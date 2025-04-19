美9運輸機載炸彈抵以 倘核談判破裂或襲伊

伊朗傳提出3階段設限 換美撤制裁 美國和伊朗在羅馬展開第二輪核問題談判前夕，美國空軍9架運輸機已抵達以色列中部卸下掩體炸彈，防範一旦談判失敗，聯同以色列發動聯合打擊。知情人士透露，伊朗提出分3階段限制鈾濃縮活動，以換取美國解除制裁。

以色列公共廣播公司周四指，過去24小時有多架美國空軍運輸機，降落特拉維夫附近的以色列內瓦蒂姆空軍基地，運輸機內有掩體炸彈和其他防禦武器。美國近期持續加強中東軍力，部署卡爾文森號和杜魯門號兩個航母打擊群，形成「雙航母」態勢。同時，6架可攜帶3萬磅GBU57巨型鑽地炸彈的B2戰略轟炸機，已部署印度洋迪戈加西亞島軍事基地，抵達執行中東任務的最佳位置。美國總統特朗普早前警告，一旦伊朗不同意核協議，不排除使用軍事手段。

外界疑伊朗拖時間重建防空 伊朗外長阿拉格奇上周六在阿曼首輪核問題談判時，向美國政府中東問題特使威特科夫提交階段限制鈾濃縮活動方案。伊朗首階段暫時下降濃縮鈾濃度至3.67%，換取美國解凍金融資產及獲得石油出口許可。倘美國進一步解除制裁，並說服英國、德國和法國不要啟動聯合國對伊朗制裁的快速恢復程序，伊朗第二階段將永久停止高濃度鈾濃縮活動，並恢復聯合國核查。

如美國國會批准核協議，並解除主要和次要制裁，伊朗第三階段會把高濃縮鈾轉移到第三國。有外交消息人士質疑，伊朗知道目前無力抵禦新一輪空襲，所以提出分階段限制鈾濃縮活動，希望推遲潛在軍事打擊，爭取時間重建去年10月在以色列空襲中受損的防空能力。

沙特國防大臣晤伊朗總統 沙特阿拉伯國防大臣哈立德（Khalid bin Salman）周四到訪德黑蘭，會見伊朗總統佩澤希齊揚和武裝部隊參謀總長巴蓋里（Mohammad Bagheri）。哈立德會後指，他向伊朗最高精神領袖哈梅內伊轉達沙特國王薩勒曼的口信，並討論雙邊關係和共同感興趣的話題。哈梅內伊同日提到，相信伊朗與沙特之間的關係對兩國都有利。

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西周四與伊朗原子能組織主席伊斯拉米（Mohammad Eslami）會面，格羅西指目前處於重要談判的關鍵階段，大家都知道時間無多，所以他到伊朗推動進程希望取得成功，但要達成協議並非易事。本報綜合報道