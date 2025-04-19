虎門大橋10月起大修 擬分段封路

投資16.5億提升安全韌性

東莞市發展和改革局近日發布《關於（G9411莞佛高速公路虎門大橋段安全韌性提升工程社會穩定風險分析報告（東莞））評估前的公示》顯示，虎門大橋段多座橋樑在長期重載車流下，承載能力不滿足要求，耐久性顯著下降。項目擬在廣州南沙區和東莞虎門鎮對莞佛高速公路虎門大橋段既有道路及橋樑實施安全韌性提升，項目建設不涉及新增用地用海，建設內容包括部分橋樑構件養護、橋面鋪裝更換、交安機電設施升級改造、過江段橋樑耐久性處置等，全面提升全線結構物安全韌性。