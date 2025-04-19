拐46外籍女嫁人 婚介所賺141萬

【本報綜合報道】最高人民檢察院周四公布數據，檢察機關去年1月至上月辦理婚介行業犯罪1,546人，一些不法分子以婚介之名實施詐騙。其中有人拐賣46名外籍女子入境，在明知部分人有事實婚姻的情況下，以反覆嫁人的方式將其販賣給多地的單身男子，獲利133萬元（人民幣‧下同，約141萬港元）。

通報指出，一些婚介機構打着正規資質婚介所、職業媒人名義詐騙，其中在王××等5人詐騙案中，他們強調其婚介所是正規公司、相親全程有錄像紀錄等，多次將已婚女子介紹給顧客，以口頭承諾、簽訂協議書等形式獲取信任，誘導6名被害人支付禮金和介紹費89萬元（約94.5萬港元）。另一宗詐騙案中，張××註冊成立某文化傳媒有限公司，從KTV、酒吧尋找女性工作者扮演徵婚人角色，共騙取128名被害人250餘萬元（約265.5萬港元）。

婚戀網「搜獵」呃近1800萬 此外，一些婚介機構和婚戀網站對註冊會員訊息審查不嚴，部分不法分子虛構身份實施詐騙，如通過婚介所平台發布虛假婚戀訊息，編造「父親住院急需醫療費」、「交通事故借錢賠償」等事由騙取巨款。亦有部分婚介機構違法開展涉外婚介業務，帶客戶前往境外挑選新娘或帶新娘入境供客戶挑選，涉嫌拐賣婦女甚至強姦。另有個別婚戀網站成為犯罪引流媒介，不法分子在境外電詐集團接受培訓後，在多個婚介平台註冊帳號，假扮成功人士物色作案對象，以投資為名騙取多名被害人1,679萬元（約1,783萬港元）。