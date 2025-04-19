闖屋斬死同村3人 自殺未遂刀漢就擒

幾乎斬甩男童頭 坐月婦老嫗遭毒手 廣東廉江市上月27日發生一宗殘忍兇案，一名男子突然闖入同村村民家中揮刀砍殺3人。死者為一名坐月婦女與其兒子，以及她的母親，其中男童幾乎身首異處，疑兇自殺未遂當場被捕。村幹部指兩家人並沒有矛盾，警方正在調查，檢方亦已介入。

當晚7時45分左右，石頸鎮東埇村突然傳出多聲慘叫聲。葉姓男子騎電單車闖入一戶人家，入房狂砍一名36歲女子及一名未滿兩歲男童，男童的腦袋幾乎脫落當場身亡。女子雖然受了傷，但她拚命跑到院子外路邊呼救，遭兇手按倒在地連砍數十刀致死。女子的70歲母親事發時在另一個房間照顧不足3個月的外孫，聞聲查看時撞上兇手，頸部中刀慘死。

遇害孩原翌日慶2歲生日 市民何女士稱，嫂子回娘家時不幸與兒子及母親遇害。姪兒於上月28日滿兩歲，事發前下午5時左右剛和爸爸通完電話，準備開開心心慶祝生日，未料迎來死劫。有知情者稱，女子的一名3歲姪兒當時在梳化看電視而檢回一命，警方初步認為兇手臆想有人向他落毒而行兇。

無積怨 疑臆想遭人落毒 死者丈夫表示，兇手是大舅的小學同學，兩家無冤無仇。他指妻子當日為大兒子訂好蛋糕準備慶祝生日，大兒子頭部中刀斃命，妻子及岳母頭頸有多處刀傷。丈夫又指，妻子只是個剛出月子沒多久的柔弱婦女，無法想像她當時的痛楚及絕望，原本幸福的一家四口一夜之間支離破碎。本報綜合報道