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全國鐵路首季發送逾10億客次
中國國家鐵路集團有限公司周四通報，本年第一季全國鐵路累計發送旅客10.74億人次、同比增長5.9%，創歷史同期新高。全國鐵路日均開行旅客列車11,266列，同比增長7.4%。全國鐵路累計開行旅遊列車187列，同比增長30%。全國鐵路發送外籍旅客366.2萬人次、同比增長30%。（綜合報道）
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