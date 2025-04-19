兩岸國際

網信辦會議 加強起底行為處置

百度集團副總裁謝廣軍的13歲女兒早前被指「起底」公開網民私隱，引起軒然大波。中央網信辦周二在河南鄭州召開全國網絡舉報工作會議，強調要加大涉「起底」、非法買賣個人資料等行為舉報受理處置力度，營造清朗網絡生態。會議強調，構建網絡舉報工作全流程閉環，加強日常督導檢查。（綜合報道）
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