市監局查神醫神藥等5類廣告

市場監管總局周一印發《關於維護廣告市場秩序 營造良好消費環境的通知》，決定在全國展開廣告市場秩序整治工作，嚴查「神醫」、「神藥」等5類廣告，切實守護消費者合法權益。通知要求各級市場監管部門維護廣告市場秩序，為大力提振消費營造放心、安心、舒心的消費環境。（綜合報道）