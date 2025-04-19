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市監局查神醫神藥等5類廣告
市場監管總局周一印發《關於維護廣告市場秩序 營造良好消費環境的通知》，決定在全國展開廣告市場秩序整治工作，嚴查「神醫」、「神藥」等5類廣告，切實守護消費者合法權益。通知要求各級市場監管部門維護廣告市場秩序，為大力提振消費營造放心、安心、舒心的消費環境。（綜合報道）
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