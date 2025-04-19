外遊遭裹脅當諜 回國自首獲免責

【本報綜合報道】中國旅遊博主李×近日出國旅遊時被帶到「小黑屋」問詢，遭以「莫須有」罪名迫使接受間諜任務。李×歸國後立即向國家安全機關如實說明情況，最終免被追責。

國家安全部周四公布此案詳情，指李×擁有10萬粉絲，被個別國家間諜情報機關暗中窺視，並作為拉攏策反的對象。李×於某國直播旅行時，某國以李×未向有關部門報備為由傳喚。期間李×被沒收手機和電子設備，又被指摘未經允許在禁拍區拍攝，嚴重違反該國法律，將面臨刑事處罰。當達到恐嚇效果後，審訊人員隨即亮明國家情報機關人員的身份，並要求李×回國後前往某重要軍事基地周邊拍攝搜集相關資訊，再發送到該國。面對脅迫，李×只好按對方要求簽下書面保證。