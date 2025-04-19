宋濤晤洪秀柱 稱台獨分子必遭懲處
【本報綜合報道】中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤於周四在江蘇南京，會見中國國民黨前主席洪秀柱一行人。宋濤批評，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場、倚外謀「獨」，強調「賣台引戰」必定失敗，「台獨」分子必遭懲處。
宋濤表示，當前台海形勢複雜嚴峻，但兩岸同胞希望常來常往、一家人走近走親的共同心願沒有變，兩岸同屬一個中國、都是中國人的基本事實沒有變，兩岸必須統一也必然統一的歷史大勢沒有變。他們將堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，維護台海和平穩定，擴大兩岸交流合作，深化融合發展，與台灣同胞一道推動國家統一和民族復興。
籲共謀兩岸發展
洪秀柱同意目前世界遭遇百年不遇的大變局，全球到處是軍事衝突、種族滅絕，貿易戰、金融戰、關稅戰等衝突煙硝四起，把整個世界秩序全部搞亂，弄得全世界人心惶惶。她也批評「台獨」分子在台灣高空走鋼絲，但要走絕路不要拖着2,300萬人一起走；強調兩岸一定要攜手並進，共同謀求兩岸發展。
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