宋濤晤洪秀柱 稱台獨分子必遭懲處

宋濤表示，當前台海形勢複雜嚴峻，但兩岸同胞希望常來常往、一家人走近走親的共同心願沒有變，兩岸同屬一個中國、都是中國人的基本事實沒有變，兩岸必須統一也必然統一的歷史大勢沒有變。他們將堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，維護台海和平穩定，擴大兩岸交流合作，深化融合發展，與台灣同胞一道推動國家統一和民族復興。