航母樓大規模擴建 疑準備開發新艦
【本報綜合報道】美媒周三引述衞星圖像指，位於湖北省武漢市、別稱「航母樓」的全尺寸陸基航母測試設施正大規模改建，擴建後的模擬甲板布局與美國海軍福特級核動力航母相似，或為中國下一代航母的開發準備。
或參照美福特級航母
據報道，美國地球衞星成像公司「行星實驗室」（Planet Labs）上周日拍攝的衞星圖像顯示，模擬甲板比早年整體寬度明顯擴大，其中一側擴闊至原本有一定距離的道路附近，而疑似艦島的上層建築也由原有位置大幅移動至模擬設施右舷靠近艉部，類似美國福特級航母布局。此外，模擬甲板上出現多款不同飛機模型，至少有一架是殲15系列艦載戰機模型，另有疑似殲35隱形艦載戰機、空警600艦載預警機模型，還進行無線電射頻和其他測試。
報道認為，這次改建可能為中國第四艘航母作準備，同時有助更真實地模擬仍在海試的第三艘航母福建號。據推測，第四艘航母可能在設計上參照美國福特級航母，至少配備兩條艦體中部彈射器及兩條艦首彈射器，比福建號多出一條中部彈射器。
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