航母樓大規模擴建 疑準備開發新艦

或參照美福特級航母

據報道，美國地球衞星成像公司「行星實驗室」（Planet Labs）上周日拍攝的衞星圖像顯示，模擬甲板比早年整體寬度明顯擴大，其中一側擴闊至原本有一定距離的道路附近，而疑似艦島的上層建築也由原有位置大幅移動至模擬設施右舷靠近艉部，類似美國福特級航母布局。此外，模擬甲板上出現多款不同飛機模型，至少有一架是殲15系列艦載戰機模型，另有疑似殲35隱形艦載戰機、空警600艦載預警機模型，還進行無線電射頻和其他測試。