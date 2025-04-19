無差別殺人食安事件趨增 華駐日使館發公告提醒小心

【本報綜合報道】中國駐日本大使館因應日本近來發生多宗無差別殺人事件，以及集體食品衞生安全事件，周四發公告提醒在日中國公民加強安全防範，注意人身及食品衞生安全，提高安全意識，避免夜間單人出行、前往偏僻地區或治安混亂區域。

屢有公民受害 公告指，近期日本社會惡性治安案件呈現增加趨勢，2024年12月以來福岡縣北九州市、長野縣長野市、岐阜縣岐阜市等地發生無差別殺人事件，多名無辜市民死傷。近兩周，愛知縣一宮市、東京都新宿區、埼玉縣埼玉市等地先後發生以年輕女性為目標的兇殺案。此外，盜搶、追蹤、電訊詐騙等案件時有發生，屢有中國公民受害。

此外，近期日本栃木縣栃木市、岩手縣盛岡市、埼玉縣埼玉市、廣島縣莊原市、岐阜縣關市、福岡縣福津市等多地發生集體食品衞生安全事件。客人進食後感染諾羅病毒，出現腹瀉、發燒和嘔吐等食物中毒症狀，個別症狀嚴重者死亡。日本研究機構稱，諾羅病毒等引發的感染性胃腸炎患者數達到近10年同期高峰。