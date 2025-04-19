財政部指變局加速 要沉着應對

廖岷表示，當前百年變局加速演進，新一輪科技革命和產業變革深入發展，經濟全球化遭遇逆流，全球經濟治理體系正經歷深刻調整。他要求財政部門以高水平國際財經合作服務中國式現代化、推動高質量發展，國際財經研究專家工作室有效服務重大多雙邊財經對話，要進一步加強與政府部門互動交流，圍繞中國和全球經濟新情況新問題多提前瞻性建議，進一步提升財政工作和國際財經合作的科學性和有效性。

工信部稱外部環境趨複雜

國務院新聞辦公室昨舉行一季度有關經濟數據例行新聞發布會，工信部公布一季度工業對宏觀經濟增長的貢獻率達到36.3%。工信部提到，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升，全球貿易體系和規則被嚴重損害，給全球經貿發展和產業鏈供應鏈穩定造成極大不確定性，也給中國工業發展帶來一定影響，但有信心、有底氣克服眼前困難。