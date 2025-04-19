認定不合理主導海運 美對華船徵費將實行

每淨噸位達逾千元 料會改赴歐洲港口 美國繼加徵中國商品對等關稅後，當地貿易代表辦公室前天宣布，所有由中國建造及擁有船舶，只要停靠美國港口，需根據所載貨物數量繳交費用，有關措施將於180天後落實，分為兩階段執行。有貿易組織及企業估計，原定運往美國貨物現在可能改往歐洲港口，美國消費品價格難免上漲。

美國貿易代表辦公室在聯邦公報提到，當地多個工會去年3月要求調查中國針對海運、物流、造船行業爭奪主導地位行為、政策及做法，貿易代表之後依據《貿易法》條款審視指控，最終決定展開調查。貿易代表辦公室認為，中方為了爭奪市場主導地位作出不合理行為及策略等，影響美方海事、物流、造船行業商業機會及投資等，故決定採取兩階段行動。

180天後落實 分2階段 在第一階段行動，美國從2025年10月14日開始將根據船舶每淨噸位50美元（約390港元）標準，向任何由中國經營者經營或由中國實體擁有船舶收取海運服務費用，之後每年遞增30美元（約234港元），直至2028年收取費用將達140美元（約1,092港元）。受影響船隻每次航行需繳交一次費用，每年最多5次。

針對使用中國建造船舶之非中方海運服務商，美國將根據船舶淨噸位或貨櫃數量收取費用，金額同樣逐年遞增，費用從每噸18美元（約140港元）或每個貨櫃120美元（約936港元）開始，直至2028年增至每噸33美元（約257港元）或每個貨櫃250美元（約1,950港元）。至於運載汽車的非美國建造船舶，美方亦會收費，另有單獨收費標準。

由2028年4月17日開始，美國就會啟動第二階段行動，貿易代表辦公室將限制外國建造船舶參與液化天然氣（LNG）運輸業務，未來22年逐步增加，藉此提升懸掛美國國旗及美國運營船隻佔比，目標是2047年能夠達到15%。來自英國業內人士估計，因應美方收取海運服務費用，大量船舶將改往英國或歐盟，難免造成港口擁堵。

北京再斥措施損人害己 在北京，中國外交部發言人林劍昨稱，中方此前已就有關問題多次闡明立場，願在此重申徵收港口費、對貨物的裝卸設備加徵關稅等措施損人害己，既推高全球海運成本，擾亂全球產供鏈穩定，也會增加美國國內通脹壓力，損害消費者及企業利益，最終也無法振興美國造船業，中方敦促美方尊重事實及多邊規則，立即停止錯誤做法，中方將採取必要措施捍衞自身合法權益。

對於美方做法，港府昨表示強烈反對，亦譴責霸凌行為，將繼續秉持開放合作精神，與全球航運夥伴攜手維護自由貿易原則，共同促進國際航運業健康發展。本報綜合報道