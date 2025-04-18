小鼠物質繪製大腦聯接圖譜 迄今最大

科學家首先用專門顯微鏡記錄小鼠在跑步機跑步及觀看影片時，視覺皮層一立方毫米區域大腦活動，隨後把同一立方毫米大腦組織切成2.5萬多層，每層厚度為人類頭髮的四百分之一，並使用高通量電子顯微鏡針對每片大腦拍攝高分辨率照片，最後用人工智能（AI）等將細胞及聯接重建為3D圖形。

結合大腦活動紀錄，該大腦接線圖及功能圖繪製出8.4萬個神經元形式、功能及活動，超過20萬個腦細胞、約4公里長軸突（延伸至其他細胞的分支）及5.23億個突觸（細胞之間的聯接點）。團隊發布一共10項相關研究成果，被指是史上最全面把哺乳動物腦結構與神經活動聯繫起來的數據集，惟小鼠視覺皮層與其他哺乳動物（包括人類）雖有不少相似之處，但人類大腦比老鼠大腦大1,500倍左右，加上技術及道德障礙，恐怕難以展開同類實驗。