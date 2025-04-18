太空望遠鏡 揭最強力外星生命迹象

【本報綜合報道】科學家透過詹姆斯‧韋布太空望遠鏡（JWST）首次在太陽系外行星「K2-18 b」的大氣中偵測到兩種可能源自生物活動的氣體，包括二甲基硫和二甲基二硫，被視為至今最有力的外星生命迹象。此是JWST第二次在這顆行星大氣中發現與生命相關的化學物質，但研究人員認為仍須更多數據來確認。研究結果論文已發表在《天文物理期刊通訊》。

有望兩年內確認信號 英國劍橋大學研究團隊正分析K2-18b的行星大氣層，檢測到在地球上只有簡單生物才能產生的分子迹象。新發現的氣體主要由海洋浮游植物與細菌所產生，意味該行星擁有豐富的微生物生命。研究領導人、劍橋大學天文學研究所的天體物理學家馬杜蘇丹（Nikku Madhusudhan）表示，這是科學家目前發現最有力的迹象，顯示宇宙中可能存在生命，有望在一到兩年內確認這項信號。

英媒昨日介紹，「K2-18 b」質量為地球8.6倍，直徑約為2.6倍，繞行於124光年外紅矮星的適居帶內，具備液態水存在的條件。過去已確認其大氣含有甲烷與二氧化碳，被歸類為擁有液態海洋與氫氣大氣層的行星，可能孕育與地球海洋相似的微生物生態系。

天體物理學家 馬杜蘇丹