兩岸國際

英《平等法》女性不包跨性別

英國最高法院周三裁定，《平等法》中女性的定義是指生理女性，並非跨性別女性。最高法院同時表明，跨性別者不會因為今次裁決而受到不利影響，仍然受到禁止歧視的法例保障。英國政府歡迎這項裁決，但有支持跨性別人士的團體擔心受到歧視，尤其是在就業問題上。（綜合報道）
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