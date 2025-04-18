聯合航空波音機撞兔子 引擎起火
【本報綜合報道】美國聯合航空一架波音737-800客機周日起飛時引擎起火，緊急折返科羅拉多州丹佛國際機場。美媒周三報道，客機起飛時撞死闖入跑道的兔子導致引擎起火，機場控制塔事前有提醒機師小心，但機師未認真對待。
機師未認真對待終折返
聯邦航空局通報，航班編號UA2325客機周日下午8時05分從丹佛起飛，載有153名乘客及6名機組人員，原定前往加拿大艾伯塔省埃德蒙頓，起飛時撞到野生動物。通訊紀錄顯示，機場控制塔接報有兔子朝跑道前進，提醒聯合航空機師小心。一名聯合航空機師透過無線電回應，稱客機可能已經撞到兔子，同機另一名聯合航空機師笑稱：「但我們比牠們大」。
客機爬升時，機場控制塔警告稱，客機右側引擎每隔一段時間就噴出氣流。聯合航空機師回覆確認，認為右側引擎失去動力。客機之後宣布進入緊急狀態，機師知會機場控制塔，稱正處理機翼起火情況，要求機場確保準備好應急設備。客機最終安全降落並滑行至登機口，乘客轉乘另一班機。
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