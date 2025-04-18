聯合航空波音機撞兔子 引擎起火

【本報綜合報道】美國聯合航空一架波音737-800客機周日起飛時引擎起火，緊急折返科羅拉多州丹佛國際機場。美媒周三報道，客機起飛時撞死闖入跑道的兔子導致引擎起火，機場控制塔事前有提醒機師小心，但機師未認真對待。

機師未認真對待終折返

聯邦航空局通報，航班編號UA2325客機周日下午8時05分從丹佛起飛，載有153名乘客及6名機組人員，原定前往加拿大艾伯塔省埃德蒙頓，起飛時撞到野生動物。通訊紀錄顯示，機場控制塔接報有兔子朝跑道前進，提醒聯合航空機師小心。一名聯合航空機師透過無線電回應，稱客機可能已經撞到兔子，同機另一名聯合航空機師笑稱：「但我們比牠們大」。