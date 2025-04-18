美威脅哈佛撤招收資格 促查外國學生犯罪紀錄

國土安全部長諾姆周三致函哈佛大學，要求在本月30日前提供外國學生簽證持有人的非法和暴力活動紀錄，如果哈佛不能證明完全遵守要求，將失去招收外國學生特權。諾姆同時宣布終止向哈佛大學提供兩項總額超過270萬美元（約2,106萬港元）的國土安全部撥款。哈佛發言人指，校方收到諾姆涉及取消助學金和審查外國學生簽證的來信，重申哈佛將遵守法律，但不會放棄獨立性或憲法權利。